Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Zeugenaufruf

Dunningen (ots)

Am Samstag gegen 15.30 Uhr ereignete sich auf der B 462 kurz vor der Abfahrt Dunningen-Ost ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein mit vier Personen besetzter Seat, welcher in Richtung Rottweil unterwegs war, geriet aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenspur und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden Hyundai, welcher ebenfalls mit vier Personen besetzt war. Der Hyundai geriet ins Schleudern und überschlug sich in der Folge. Er kam auf dem Dach im Fahrzeuggraben zum Liegen. Alle acht Insassen kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 15.000 Euro.

