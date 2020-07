Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta- Versammlung zum Thema Naturschutzgebiet Westliche Dümmerniederung

Am Mittwoch, 15. Juli 2020, gegen 15.30 Uhr, wurde eine zuvor angemeldete Versammlung zum Thema Naturschutzgebiet Westl. Dümmerniederung auf einem Parkplatz einer Schule in der Willohstraße durchgeführt. Hintergrund der Örtlichkeit war, dass eine Kreistagssitzung in der Schule abgehalten wurde, welche sich unter anderem mit dem Thema Naturschutzgebiet Westliche Dümmerniederung auseinandersetzen wollte. Es versammelten sich ca. 25 Personen unter Einhaltung der aktuellen Corona-Bestimmungen. Die Versammlung hatte einen friedlichen Verlauf und wurde mit Beginn der Sitzung gegen 16.10 Uhr beendet.

Vechta- Diebstahl eines Kühlschrankes

Am Mittwoch, 15. Juli 2020, zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr, kam es im Kampgartenweg zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter einen grauen Kühlschrank, welcher aufgrund eines Umzuges vor einem Wohnhaus abgestellt wurde. Eine männliche Person habe mit einem silbernen Opel mit Vechtaer Kennzeichen vor dem Haus gehalten und den Kühlschrank in dem PKW verstaut. Diese Person wurde beschrieben als ca. 35 Jahre alt, 170cm groß mit dunklen, kurzen Haaren. In dem PKW soll sich eine weitere männliche Person befunden haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta- Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 15. Juli 2020, zwischen 05.15 Uhr und 13.00 Uhr, kam es in der Münsterstraße auf dem Parkplatz eines dortigen Verbrauchermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Einparken in einer Parklücke einen abgestellten braunen Opel Adam, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen ermöglicht zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Damme- Einbruch in Lagerhallen

Zwischen Dienstag, 14. Juli 2020, 05.30 Uhr, und Mittwoch, 15. Juli 2020, 11.50 Uhr, kam es in der Straße Zum Rennplatz zu Einbrüchen in zwei Lagerhallen. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zur Lagerhalle einer Hilfsorganisation sowie zur Lagerhalle einer Jugendwerkstatt. Nach bisherigen Erkenntnissen sind keine Gegenstände aus den Lagerhallen entwendet worden. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Lohne- Einbruch in Imbiss

Am Donnerstag, 16. Juli 2020, zwischen 02.00 Uhr und 02.15 Uhr, kam es in der Marktstraße bei einem dortigen Imbiss zu einem Einbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen warf ein unbekannter Täter vermutlich mit einem Stein eine Scheibe des Betriebs ein. Laut einer Zeugenaussage soll sich eine Person in der Imbiss befunden haben. Diese Person wurde beschrieben als männlich, ca. 180cm groß, schlanke Gestalt, braune/helle Haare und bekleidet mit einer grünen Jacke und einer dunklen Jeans. Ob Gegenstände entwendeten wurde, ist Teil der weiteren Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Holdorf- Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, 15. Juli 2020, gegen 16.42 Uhr, ereignete sich auf der Neuenkirchener Straße in Höhe der Einmündung Zum Heidesee ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 21-jähriger PKW-Fahrer aus Neuenkirchen-Vörden die Neuenkirchener Straße in Richtung Holdorf. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der 21-Jährige mit dem PKW in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden PKW einer 50-jährigen Fahrerin aus Neuenkirchen-Vörden. Bei dem Verkehrsunfall wurden beide Personen leicht verletzt. Es befanden sich Rettungskräfte sowie ein Notarzt vor Ort. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird bislang auf 21000 Euro geschätzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde der Bereich der Unfallstelle bis ca. 17.50 Uhr gesperrt. Für die Absperrung der Unfallstelle sowie für die Abstreuung von ausgelaufenen Betriebsstoffen unterstützte die freiwillige Feuerwehr Holdorf mit 15 Einsatzkräften.

Lohne- Geschwindigkeitskontrollen

Am Mittwoch, 15. Juli 2020, zwischen 12.04 Uhr und 14.50 Uhr, führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Geschwindigkeitskontrollen in der Bakumer Straße und Bleichstraße durch. Im Verlauf der Verkehrsüberwachungen wurden sieben Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Sechs Verstöße lagen im Verwarngeld- und ein Verstoß im Bußgeldbereich. Zudem wurde zusätzlich ein Handyverstoß festgestellt und geahndet.

