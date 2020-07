Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg- Sachbeschädigungen durch Farbschmiererei

Zwischen Dienstag, 14. Juli 2020, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 15. Juli 2020, 08.00 Uhr, kam es in der Lange Straße bei einem dortigen Buchhandelgeschäft zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter beschmierten eine gemauerte Rückwand der Buchhandlung in den Farben Blau und Lila. Bereits zwischen Samstag, 11. Juli 2020, und Dienstag, 14. Juli 2020, soll es zu einer weiteren Sachbeschädigung gekommen sein. Hier wurden die Seitenwand sowie eine Seitentür der Buchhandlung, welche sich zwischen Rathausweg und Lange Straße befindet, mit schwarzer Farbe beschmiert. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 15. Juli 2020, gegen 12.03 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 27-jährigen PKW-Fahrer aus Steinfeld in der Straße Werner-Eckart-Ring. Bei der Verkehrskontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein entsprechend durchgeführter Vortest verlief positiv. Dem 27-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg- Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Dienstag, 14. Juli 2020, 21.00 Uhr, und Mittwoch, 15. Juli 2020, 09.00 Uhr, kam es in der Straße Niedriger Weg zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Ein unbekannter Täter beschädigte die Motorhaube sowie das Fahrzeugdach eines grauen BMW 520d, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand. Der PKW war in der Einfahrt eines Wohnhaues abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cappeln/ Sevelten- Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Dienstag, 14. Juli 2020, 20.00 Uhr, und Mittwoch, 15. Juli 2020, 08.20 Uhr, kam es in der Lindenstraße zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Unbekannte Täter beschädigten einen schwarzen Chevrolet Matiz, welcher am Fahrbahnrand vor einem dortigen Spielplatz abgestellt wurde. Es wurde der Heckscheibenwischer abgerissen, der Außenspiegel sowie die Fahrertür beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf ca. 300 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Tel. 04478-1555) entgegen.

