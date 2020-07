Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne- Sachbeschädigungen an PKW

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es zwischen Freitag, 03. Juli 2020, und Mittwoch, 15. Juli 2020, in der Vogtstraße auf einem rückwärtig gelegenen Parkplatz nahe dortiger Zahnarztpraxen zu mehreren Sachbeschädigungen an PKW. Im genannten Zeitraum wurden insgesamt 10 auf dem Parkplatz abgestellte PKW zerkratzt, sodass Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 500 Euro entstand. Es liegen derzeit keine Hinweise auf einen Täter vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Vechta- Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 15. Juli 2020, gegen 09.00 Uhr, kam es in der Straße Hoher Esch zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren mit einem LKW einen am rechten Fahrbahnrand, in einer Parkbucht abgestellten VW New Beetle. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen ermöglicht zu haben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta- Sachbeschädigung an PKW

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es zwischen Donnerstag, 09. Juli 2020, 20.00 Uhr, und Freitag, 10. Juli 2020, 07.30 Uhr, in der Tizianstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte einen Reifen eines Opel Corsa, welcher vor einem Wohnhaus abgestellt war. Der Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

