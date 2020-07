Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup/Oldendorf- Dieseldiebstahl

Zwischen Dienstag, 14. Juli 2020, 22.00 Uhr, und Mittwoch, 15. Juli 2020, 05.30 Uhr, kam es an der Bundesstraße 213 auf einem Parkplatz in Fahrtrichtung Löningen zu einem Diebstahl. Ein unbekannter Täter entwendete mehrere Liter Diesel aus dem Tank einer Sattelzugmaschine des Herstellers Daimler, Modell Actros. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472-8429) entgegen.

Garrel- Versuchter Einbruch in Kiosk

Am Mittwoch, 15. Juli 2020, zwischen 02.00 Uhr und 02.15 Uhr, kam es in der Danzinger Straße bei einem dortigen Kiosk zu einem versuchten Einbruch. Zwei bislang unbekannte Täter versuchten sich Zutritt zum Kiosk zu verschaffen. Bei diesem Versuch wurden diese von einem Zeugen bemerkt und flüchteten anschließend in Richtung Hinterm Esch. Die Täter wurden beschrieben als männlich, ca. 175 bis 185cm groß, zwischen 18 bis 20 Jahre alt, schwarz bekleidet. Zudem sollen sie eine weiße Maske im Gesicht getragen haben. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf 300 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

