Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Verkehrsunfall mit Alkoholbeeinflussung

Am Dienstag, 14. Juli 2020, gegen 18.22 Uhr, befuhr ein 53-jähriger aus Vechta mit seinem Pkw die Dersastraße in Richtung Lohner Straße. An der Einmündung hielt er zunächst an. Als er wieder anfuhr, übersah er einen 37-jährigen Radfahrer aus Vechta, welcher in Richtung Stadtmitte fuhr. Es kam zu einer Berührung der Fahrzeuge, wobei der Radfahrer zu Fall kam. Hierbei wurde er leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 2050 Euro. Bei der Verkehrsunfallaufnahme bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der Radfahrer unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,70 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Steinfeld- Fahrraddiebstahl

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es am Samstag, 11. Juli 2020, zwischen 14.00 Uhr und 22.30 Uhr, in der Industriestraße im Bereich des Bahnhofvorplatzes zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete ein weißes Mountainbike des Herstellers GT mit roter Aufschrift. Das Bike ist mit breiten Reifen ausgestattet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-2533) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Dienstag, 14. Juli 2020, gegen 10.20 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Straße Bersenbrücker Straße und Eschstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 73-jähriger PKW-Fahrer aus Neuenkirchen-Vörden beabsichtigte von der Eschstraße auf die Bersenbrücker Straße abzubiegen. Hierbei missachtete dieser die Vorfahrt eines 81-jährigen Pedelec-Fahrers aus Neuenkirchen-Vörden, welcher den für Radfahrer freigegebenen Gehweg der Bersenbrücker Straße in Richtung Ortsmitte befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der Pedelec-Fahrer sich schwer verletzte. Dieser wurde in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von insgesamt ca. 600 Euro.

Steinfeld- Verkehrsunfall

Am Dienstag, 14. Juli 2020, gegen 12.30 Uhr, ereignete sich auf der Dorfstraße in Höhe der Einmündung Am Bahndamm ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 40-jährige PKW-Fahrerin aus Dinklage von der Straße Am Bahndamm auf die Dorfstraße aufzubiegen. Die 40-Jährige hielt im Einmündungsbereich an und geriet dabei leicht auf die Dorfstraße. Ein vorfahrtsberechtigter 37-jähriger Kraftradfahrer aus Steinfeld, welcher die Dorfstraße in Richtung Lohner Straße befuhr, bremste ab, wich aus und stürzte mit seinem Krad auf nasser Fahrbahn. Anschließend rutschte das Krad gegen ein in der Hufeisenstraße stehenden PKW einer 35-jährigerin Fahrerin aus Steinfeld. Nach derzeitigem Stand wurden keine Personen bei dem Verkehrsunfall verletzt. Am Krad sowie am PKW der 35-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

