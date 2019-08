Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf-Schledehausen: Autoräder gestohlen

Bissendorf (ots)

Auf dem Gelände einer Autowerkstatt an der Heinrich-Gerdom-Straße kam es in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen zu einem Diebstahl. Unbekannte bockten einen schwarzen VW Golf Variant mit Pflastersteinen auf, montierten alle vier Räder ab und nahmen diese mit. Bei dem Diebesgut handelte es sich um Reifen von Continental in der Größe 205/55 R16 auf 5-Speichen-Alufelgen von VW. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Melle, Telefon 05422-920600, entgegen.

