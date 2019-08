POL-OS: Bramsche - Schwerer Unfall auf B 68

Polizeiinspektion Osnabrück

Bei einem Unfall auf der B 68 (Alfhausener Straße) wurden am Montagnachmittag eine Person lebensgefährlich, und drei weitere Personen schwer verletzt. Ein 19-Jähriger befuhr gegen 17.20 Uhr mit einem Citroen die Bundesstraße in Richtung Bramsche. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte frontal mit dem Honda eines 30 Jahre alten Mannes zusammen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Honda in einen Graben geschleudert und stieß mit dem Heck gegen einen Baum. Der Citroen prallte mit einem ebenfalls entgegenkommenden Opel zusammen und kam anschließend auf dem Fahrzeugdach liegend zum Stillstand. Der 30-jährige Honda-Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Die Feuerwehren Bramsche, Hesepe und Alfhausen waren mit ca. 70 Einsatzkräften an der Unfallstelle und befreiten den Mann. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Seine 24 Jahre alte Beifahrerin, die 49-jährige Opel-Fahrerin und der Unfallverursacher erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden ebenfalls mit Rettungswagen in umliegenden Krankenhäuser gebracht. Die B 68 musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis ca. 21.30 Uhr voll gesperrt werden.

