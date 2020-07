Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg- Sachbeschädigung

Zwischen Montag, 13. Juli 2020, 23.00 Uhr, und Dienstag, 14. Juli 2020, 00.00 Uhr, kam es in der Burgstraße im Bereich des dortigen Gerichts zu einer Sachbeschädigung. Eine Gruppe von bislang unbekannten Tätern warf vermutlich Steine gegen eine Laterne, sodass Glas zu Bruch kam. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 50 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 14. Juli 2020, gegen 17.54 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte eine 58-jährige PKW-Fahrerin aus Cloppenburg in der Friesoyther Straße. Bei der Kontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein entsprechende durchgeführter Vortest verlief positiv. Der 58-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 14. Juli 2020, gegen 14.40 Uhr, kam es in der Eisenhutstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Verkehrsteilnehmer vermutlich mit einem LKW die Eisenhutstraße und stieß dabei auf unbekannte Weise gegen einen Zaun einer Hofeinfahrt, sodass dieser beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen ermöglicht zu haben. Ein Passant hat die Eigentümerin auf den Unfallschaden aufmerksam gemacht. Dieser Passant sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

