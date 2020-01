Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Burhafe - Boden und Gewässer verunreinigt

Unbekannte haben in Burhafe das Grundstück eines leerstehenden Wohnhauses und angrenzende Wassergräben mit Heizdiesel verunreinigt. Festgestellt wurde die Boden- und Gewässerverunreinigung am Donnerstag, 09.01.2020. Es besteht der Verdacht, dass die bislang unbekannten Verursacher zuvor in den Heizungsraum des abgelegenen Wohnhauses in der Straße Butterburg eingestiegen waren und dort die Heizungsanlage ausbauten. Aus einem Heizöltank setzten sie vor Ort vermutlich Heizdiesel frei, der auf das Grundstück und in die Gewässer lief. Der Öltank wurde im Anschluss entwendet. Da das Tatobjekt seit mehr als zehn Jahren leer steht und sehr abgelegen ist, lässt sich der Tatzeitraum derzeit nicht weiter eingrenzen. Die Polizei Wittmund bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Personen, die verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04462 9110.

