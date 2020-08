Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Stark alkoholisierter Fahrzeugführer auf der BAB A 28++

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, dem 23.08.2020 gegen 17:25 Uhr, befuhr ein Reisebus die A 28 aus Papenburg kommend in Fahrtrichtung Leer/Oldenburg. Dem 76jährigen Busfahrer aus Bremen fiel im Verlauf der A 28 sofort der vor ihm fahrende silberfarbene Pkw Opel mit Emsländer Kennzeichen aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Nach Angaben des Busfahrers habe dieser mindestens dreimal plötzliche Fahrspurwechsel vorgenommen, die zu Beinahunfällen geführt hätten. Zudem sei der Pkw mit lediglich 80 km/h "unterwegs". Der Busfahrer habe dann umgehend nach den ersten Auffälligkeiten in der Fahrweise fernmündlich die Polizei verständigt. Hervorzuheben sei hier nochmal das vorbildliche und besonnene Verhalten des Busfahrers. Im Bereich der BAB A 28 Auffahrt Westerstede konnte dann der Pkw von den eingesetzten Beamten gestoppt werden. Ein Alcotest bei dem 47jährigem kroatischem Staatsbürger ergab einen Wert von 2,0 Promille. Auf der Wache des PK Westerstede wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des Fahrzeugführers beschlagnahmt. Im Rahmen der Befragungen der beiden Insassen des Opels stellte sich heraus, dass diese auf dem Weg von Papenburg nach Bremen zur Arbeitstelle seien. Abschließend sei noch zu erwähnen, dass es aufgrund der sehr starken "Schlangenlinien" unerklärlich sei, dass nicht noch andere Verkehrsteilnehmer der Polizei Mitteilung gemacht hätten. Für weitere zeugenschaftliche Hinweise bitte die Polizei in Westerstede kontaktieren.

