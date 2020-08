Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Diebe stehlen Katalysatoren ++

Oldenburg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 19.8., wurde in der Turmstraße in Aperberg in eine Autorecyclingfirma eingebrochen. Die unbekannten Täter entwendeten ca. 30 alte Katalysatoren im Wert von mehreren Tausend Euro. Vermutlich wurden die Täter gestört, denn es blieben Tatwerkzeuge und Arbeitshandschuhe am Tatort zurück.

Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede (04488/833-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Polizeikommissariat Westerstede

EKHK Rolf Cramer

Telefon: 04488/833-125

E-Mail: rolf.cramer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell