Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Fahrradeigentümer gesucht

Oldenburg (ots)

In Zusammenhang mit einem Einschleichdiebstahl in ein Wohnhaus an der Hauptstraße in Apen am 06.08.2020 wird der Eigentümer des abgebildeten Fahrrades der Marke Conway gesucht. Vermutlich wurde das Fahrrad von den Tätern auf der Flucht benutzt und im Rahmen der Fahndung gefunden. Der Eigentümer kann sich bei der Polizei in Apen unter Tel.: 04489/1439 oder bei der Polizei Werstede unter 04488/8330 melden.

