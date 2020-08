POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Bad Zwischenahn: Einbruch in Einfamilienhaus in Rastede

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

In der Zeit vom 15. - 19.08.20 wurde in ein Einfamilienhaus in Rasteder Ortsteil Wahnbek, Butjadinger Straße, nach Aufhebeln einer Terrassentür eingebrochen. Im Gebäude wurden sämtliche Behältnisse durchsucht. Zielrichtung dürfte Schmuck und Bargeld gewesen sein. Da sich die Bewohner im Urlaub befinden, können noch keine Angaben über das Diebesgut gemacht werden. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Zwischenahn, Tel.: 04403/9270 in Verbindung zu setzen.

