Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Polizeistation Bloherfelde ab sofort mit neuer Telefonnummer +++

Oldenburg (ots)

Die Polizeistation Bloherfelde an der Kennedystraße 13, 26129 Olodenburg, hat ab sofort eine neue Telefonnummer:

Sie lautet 0441/969485-15 (Fax: 0441/969485-10).

Die drei Beamtinnen und Beamten der PSt Bloherfelde sind grundsätzlich in den Geschäftszeiten zwischen 7.30 und 16 Uhr erreichbar. Zum Betätigungsgebiet gehören die Aufnahme von Anzeigen, Ermittlungstätigkeiten, Fahrradregistrierungen, Streifentätigkeiten per Fahrradoder zu Fuß sowie präventive Tätigkeiten in den Stadtteilen Eversten und Bloherfelde.

Außerhalb dieser Zeiten ist der Einsatz- und Streifendienst II in der Wallstraße unter der Nummer 0441/790-4215 sowie in dringenden Fällen der Polizei-Notruf unter "110" zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell