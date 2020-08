POL-OL: +++ Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfällen +++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Bei einem Abbiegeunfall an der Schützenhofstraße ist am frühen Montagmorgen (5.43 Uhr) ein Radfahrer leicht verletzt worden. Der 26-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad auf der Radverkehrsanlage in Richtung stadtauswärts. In Höhe der Einmündung in die Landwehrstraße wurde er vom Honda einer ebenfalls 26-jährigen Autofahrerin erfasst, die von der Schützenhofstraße nach rechts in die Landwehrstraße abbiegen wollte und dabei den Vorrang des Radfahrers missachtete. Der Radfahrer stürzte und erlitt dabei Schürfwunden. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. (937890)

Um 7.55 Uhr kam an der Alexanderstraße es zu einem Unfall, bei dem eine 26-jährige Rollerfahrerin leicht verletzt wurde. Die Oldenburgerin war auf der Fahrbahn der Alexanderstraße unterwegs, als unmittelbar vor ihr der 36-jährige Fahrer eines BMW vom Fahrbahnrand anfuhr und dabei nicht auf den nachfolgenden Verkehr achtete. Die Rollerfahrerin musste ihren Angaben zufolge eine Vollbremsung machen, woraufhin sie die Kontrolle über den E-Roller verlor und stürzte. (939627)

Eine Stunde später (8.55 Uhr) ereignete sich an der Einmündung Amalienstraße/Nikolausstraße ein Zusammenstoß zweier Radfahrenden. Als eine 58-Jährige mit ihrem Fahrrad an der Ampelanlage auf Grünlicht wartete, befuhr ein 49-jähriger Radfahrer die Amalienstraße in Richtung Stadtmitte. Der Oldenburger fuhr in das querstehende Rad der 58-Jährigen, wodurch beide zu Fall kamen. Sie trugen leichte Verletzungen davon. (940936)

Um 10.30 Uhr wurde am Theaterwall eine Fußgängerin verletzt. Die 36-Jährige aus Elsfleth wollte die Fahrbahn des Theaterwall überqueren und wurde dabei vom Renault eines 71-Jährigen erfasst, der in Richtung Julius-Mosen-Platz fuhr. Die Frau musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. (939629)

