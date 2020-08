Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ 23-Jähriger nach Schlägerei im Krankenhaus +++

Oldenburg (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen 37-jährigen Oldenburger, der in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Mann mit mehreren Faustschlägen verletzt hatte.

Auf dem Gelände einer Tankstelle an der Nadorster Straße war es am Samstag um 1:40 Uhr zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen. Zeugenaussagen zufolge habe der 37-Jährige seinen Kontrahenten während des Streits mit einem Faustschlag gegen den Kopf zu Boden gebracht. Im weiteren Verlauf soll der Täter sich mehrfach über das am Boden liegende Opfer gebeugt und ihm weitere Schläge ins Gesicht zugefügt haben.

Die inzwischen alarmierte Polizei konnte den 37-jährigen Tatverdächtigen noch am Tatort in Gewahrsam nehmen. Der 23-Jährige wurde bei dem Angriff so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Der Tatverdächtige verhielt sich den Beamten gegenüber aggressiv und sperrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Gegen drei Beamtinnen sprach er wiederholt Beleidigungen aus. Der 37-Jährige verbrachte den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle. (931431)

