Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Einbruch in Einfamilienhaus++

Oldenburg (ots)

Am Freitagvormittag in der Zeit zwischen 10.00 und 12.15 Uhr kam es in einem Einfamilienhaus im Drögen-Hasen-Weg zu einem Einbruch. Noch unbekannte Täter zerschlugen während der Abwesenheit der Bewohner eine Fensterscheibe, betraten den Wohnbereich und durchsuchten sämtliche Räume nach Diebesgut. Die Einbrecher entwendeten Bargeld und Schmuck. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: Telefon 0441-7904115. (929532)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 1

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/790-4117

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell