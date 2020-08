Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++"Wasserwerkertrick" - 92jähriger Rentner aus Westerstede der bestohlen++

Oldenburg (ots)

Am Donnerstagmittag (13.08.2020) wurde ein 92-jähriger Rentner aus Westerstede Opfer eines Trickdiebes. Der Täter erschlich sich den Zugang zum Wohnhaus des Rentner mit dem Vorwand, "er müsse das Wasser auf Bakterienbefall prüfen". Der Täter gelangte in das Wohnhaus an der Kleinburgforder Straße, ohne dazu einen Ausweis zu zeigen oder einen Namen zu nennen. Er drehte einige Wasserhähne auf und forderte den Rentner auf, sich auf den Badewannenrand zu setzen und das fließende Wasser zu beobachten. "Wenn alles in Ordnung wäre, färbe sich das Wasser grün, bei Bakterienbefall würde es rot werden", so der vermeintliche Wasserwerker. Anschließend verließ der Täter das Haus. Der angebliche Wasserwerker entwendete ein Portemonnaie mit einer geringen Bargeldsumme.

Beschrieben wird der Mann wie folgt:

Schlank, 20 bis 30 Jahre alt, 170 - 180 cm groß, gepflegtes Erscheinungsbild, europäisches Aussehen und akzentfreies Deutsch. Der Mann war sehr bestimmend und wirkte vertrauenswürdig.

Ein Zeuge teilte mit, dass er gg. 12:30 Uhr dort einen weißen Kastenwagen mit OL-Kennzeichen bemerkt habe. Wer kann weitere Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge geben? Wo ist der Mann noch aufgetreten?

Hinweise an die Polizei in Westerstede unter der Tel.-Nr. 04488/833-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Polizeikommissariat Westerstede

EKHK Rolf Cramer

Telefon: 04488/833-125

E-Mail: rolf.cramer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

