Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Wohnungseinbruch in der Kennedystraße +++

Oldenburg (ots)

Am Donnerstagabend in der Zeit zwischen 22.20 und 23.15 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Kennedystraße zu einem Einbruch. Unbekannte Täter hebelten in der siebten Etage des Gebäudes gewaltsam eine Wohnungstür auf, betraten die Wohnung und durchwühlten das Schlafzimmer. Die Diebe entwendeten unter anderem Bargeld, Schmuck und zwei Computer. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: Telefon 0441-7904115. (926780)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell