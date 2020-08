Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ PKW brennt; Brandstiftung ++

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, 12.08.2020, zwischen 18:15 bis 19:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen PKW in Westerstede/Hollwege in Brand gesetzt. Der PKW Renault des Geschädigten befand sich auf einem Feldweg an der Straße "Am Rosenkamp". Ein bislang unbekannter Täter zerstörte zunächste eine Seitenscheibe mit einem Stein, öffnete das Fahrzeug und verteilte flüssigen Grillanzünder in den vorderen Fußräumen. Der Innenraum des Fahrzeug wurde hierdurch in Brand gesetzt. Durch das rechtzeitige Eintreffen der Feuerwehr aus Hollwege, die mit 18 Kameraden anrückten, konnte ein größeres Schadensfeuer verhindert werden. So kam es zu starken Verrußungen im Fahrzeuginnenraum. Aufgrund der derzeitigen extremen Trockenheit, setzte die Feuerwehr den umliegenden Bereich "unter Wasser", um eine mögliche Brandausbreitung zu verhindern. Angaben zur genauen Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede (04488/833-0) zu melden.

