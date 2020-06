Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Wildunfall unter Rauschmitteleinfluss

Rostock (ots)

In den späten Abendstunden des 24. Juni 2020 erfasste ein 33-jähriger Pole mit seinem Pkw auf der Hinrichshäger Straße in Nienhagen fünf frisch geborene Wildschweine. Vier Frischlinge erlagen sofort ihren Verletzungen. Ein Frischling musste unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften von den Polizeibeamten an der Unfallstelle erlegt werden, um es von seinem Leid zu befreien. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Die Beamten der Polizeiinspektion Rostock nahmen einen Verkehrsunfall auf. Während der Unfallaufnahme entstand der Verdacht des Rauschmittelkonsums beim Fahrer des Pkw. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine und Cannabis. Die Blutprobenentnahme wurde durchgeführt. Eine Durchsuchung ergab das Auffinden betäubungsmittelähnlicher Substanzen in einem mitgeführten Rucksack. In Zusammenarbeit mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde ebenso eine Sicherheitsleistung in dreistelliger Höhe von dem Polen entgegen genommen. Eine Weiterfahrt wurde untersagt.

Die von der Polizei aufgenommen Anzeigen zum Verkehrsunfall und zum Verstoß Betäubungsmittelgesetz werden für weitere Ermittlungen an die Rostocker Kriminalpolizei übergeben.

