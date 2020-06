Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Rutschige Flüssigkeit führt zu Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Rostock (ots)

In den frühen Morgenstunden wurde durch einen Mitarbeiter der Stadtentsorgung in der Langen Straße in Rostock auf einer Fläche von ca. 10 x 20 Meter eine ölige Flüssigkeit festgestellt, die den dortigen Geh- und Radweg rutschig machte. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich um Speiseöl handeln.

Neben der Stadtentsorgung erschienen auch Polizei und Umweltamt vor Ort. Während der Ermittlungen bezüglich des Verursachers meldete sich eine 56-jährige Chilenin, die mit ihrem Fahrrad gegen 07.00 Uhr auf dieser verunreinigten Fläche gestürzt war. Sie zog sich Verletzungen zu. Die Bekleidung ist komplett verschmutzt.

Die Fläche wurde abgesperrt und mit Aufwand gereinigt. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und der Fahrlässigen Körperverletzung auf.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Ellen Klaubert

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell