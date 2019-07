Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; Wurster Nordseeküste/ OT Dorum Unfall mit einer schwerverletzten Person

Cuxhaven (ots)

Am Samstag, den 13.07.2019, etwa gegen 09:20 Uhr, kam ein 37-jähriger Mann aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste mit seinem 5er BMW aus bislang ungeklärter Ursache im Ausgang einer S-Kurve der Poststraße in Dorum, Fahrtrichtung Mulsum, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem 3er BMW einer 23-jährigen Frau aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste. Die junge Frau wurde dabei schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die beiden beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein nicht unerheblicher Sachschaden, der auf etwa 25.000 Euro geschätzt wird.

Rückfragen bitte an:

Reckermann PHK

Polizeiinspektion Cuxhaven

Telefon: 04721/573-0

Werner-Kammann-Straße 8

27472 Cuxhaven

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell