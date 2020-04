Feuerwehr Bochum

FW-BO: Küchenbrand in Bochum-Grumme

Bochum (ots)

Am Sonntag-Abend gegen 19:20 Uhr meldet ein Anrufer einen Brand in seiner Küche auf der Ederstr. Sofort wurden Einsatzkräfte der Feuerwachen 3 und 2 sowie der Löscheinheit Nord nach Grumme alarmiert. Beim Eintreffen des Einsatzführungsdienstes war das Gebäude bereits teilweise geräumt. Die restlichen Mieter wurden durch die Feuerwehr aufgefordert das Gebäude zu verlassen. In der Küche brannte eine Spülmaschine und Teile der Schränke. Durch einen Trupp unter Atemschutz mit Strahlrohr, konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die Wohnung wurde mit einem Hochleistungslüfter vom Rauch befreit und anschließend dem Mieter übergeben. Bei diesem Einsatz wurde Niemand verletzt. Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Bochum

E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de

Telefon: +49 (0)234 9254-978

Verfasser: Jörg Stange

http://notfallinfo-bochum.de

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell