FW-BO: 20 Quadratmeter brennendes Unterholz in Dahlhausen

Bochum (ots)

Am Dienstagmorgen musste die Feuerwehr Bochum zu einem Brand in einem Waldgebiet in Bochum Dahlhausen im Bereich der Straße "Am Birkenwald" ausrücken. An einem Hang brannten rund 20 Quadratmeter Laub und Buschwerk am Waldboden. Mit zwei Strahlrohren konnte der Brand schnell abgelöscht werden. Die Feuerwehr war mit 16 Einsatzkräften der Feuerwache Wattenscheid im Einsatz.

An dieser Stelle möchten wir auf die steigende Waldbrandgefahr aufgrund aktuellen Trockenheit hinweisen. Offenes Feuer in Wäldern sollte vermieden werden und auch im privaten Bereich, insbesondere bei der Gartenarbeit und beim Grillen, sollte beim Umgang mit offenem Feuer erhöhte Vorsicht gelten!

