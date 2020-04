Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand in einer Leichenhalle in Bochum-Wattenscheid

Bochum (ots)

Heute Nachmittag ist die Feuerwehr zu einem ungewöhnlichen Einsatz in Wattenscheid gerufen worden. Ein Passant hat in einer Leichenhalle an der Saarlandstraße eine Rauchentwicklung bemerkt. Ein Trupp unter Atemschutz ging mit C-Rohr zur Brandbekämpfung vor. Aus ungeklärter Ursache hatte ein Grabgesteck gebrannt, das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Halle wurde mit einem Hochleistungslüfter belüftet und der Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben. Insgesamt 20 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort.

