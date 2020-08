Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Osterkampsweg ist am Mittwochnachmittag ein neunjähriger Schüler schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich um 17.25 Uhr in Höhe einer Bushaltestelle am Osterkampsweg. Der Fahrer eines Linienbusses hatte an der Haltestelle gehalten, um Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen. Hinter dem Bus hatte sich eine Schlange weiterer Fahrzeuge gebildet, deren Fahrer auf die Weiterfahrt des Busses warteten.

Der Junge beabsichtige den bisherigen Ermittlungen zufolge, mit seinem Fahrrad vor dem haltenden Bus die Fahrbahn des Osterkampsweg zu überqueren. In diesem Moment näherte sich von hinten der 57-jährige Fahrer eines Motorrades, fuhr links an den wartenden Fahrzeugen sowie dem Bus vorbei und erfasste den Schüler unmittelbar vor dem Bus. Der Junge stürzte auf die Fahrbahn und musste mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfalldienst hat gegen den 57-jährigen Motorradfahrer Ermittlungen eingeleitet. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 mit der Polizei in Verbindung setzen. (953115)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell