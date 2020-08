Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verlorenes Pferd verendet auf der A 29 ++

Oldenburg (ots)

++ Am 19.08.2020 gegen 10.05 Uhr befährt eine 24-Jährige aus Ovelgönne die A 29 in Richtung Osnabrück mit ihrem Pkw mit Pferdeanhänger. In Höhe der Anschlussstelle (AS) Oldenburg-Hafen verliert sie aus bislang unbekannter Ursache das im Anhänger transportierte Pferd, welches verletzt auf dem Hauptfahrstreifen zum Liegen kommt. Bei dem Pferd handelt es sich um ein Islandpony. Die 24-Jährige bemerkt den Verlust zunächst nicht und fährt weiter. Die Fahrerin meldet sich später bei der Polizei, als sie den Verlust feststellt.

Umgehend werden das Veterinäramt der Stadt Oldenburg sowie ein Tierarzt verständigt, die kurz danach am Ereignisort eintreffen. Das Tier wird vor Ort versorgt und soll mit einem inzwischen eingetroffenen geeigneten Anhänger in eine Tierklinik transportiert werden, verendet jedoch noch vor Ort.

Die Ermittlungen zur Ursache des Ereignisses dauern an. Gegen die 24-jährige Fahrerin wird wegen tierschutzrechtlicher Verstöße ermittelt.

Die A 29 wird in Richtung Osnabrück zwischen der AS Oldenburg-Hafen und dem Autobahnkreuz Oldenburg-Ost voll gesperrt. Aufgrund einer Baustelle auf der Holler Landstraße bildet sich auf der A 29 ein Rückstau bis zur Kuppe der Huntebrücke. Zur Vermeidung von Folgeunfällen aufgrund des schlecht erkennbaren Stauendes wird die Vollsperrung dann bereits an der AS Oldenburg-Ohmstede eingerichtet. Gegen 12.45 Uhr kann die Autobahn wieder freigegeben werden. (951469) ++

