POL-OL: +++Paketzusteller unter Alkoholeinfluss+++

+++Paketzusteller unter Alkoholeinflusss+++ Den Beamten der Polizei Westerstede fällt am frühen Freitag auf der "Ammerlandallee" das Fahrzeug eines großen Paketdienstleisters auf. Da die Tages- oder in dem Fall Nachtzeit nicht für eine Auslieferungsfahrt spricht, wird das Fahrzeug kontrolliert. Hierbei fällt den Beamten eine in der Mittelkonsole liegende, leere Bierdose auf, woraufhin dem Fahrer, einem 22jährigen lettischen Staatsangehörigen, der nun im Saterland lebt, ein Atemalkoholtest angeboten wird. Das Ergebnis des sich unauffällig verhaltenens Mannes erstaunt die Beamten dann doch. Das mobile Testgerät zeigt einen Atemalkoholwert von 3,84 Promille an. Nach der anschließend durchgeführten Blutprobe wird neben dem Führerschein auch der Fahrzeugschlüssel einbehalten. Als die Beamten auf der Wache noch einige Formalitäten erledigen, klopft der wartende Fahrer, der kein deutsch spricht, an die Scheibe des Wachraums und erfragt bei den Beamten mit Hilfe einer Übersetzungs-App, ob etwas dagegen spreche, wenn er während der Wartezeit vor der Dienststelle noch ein Bier trinke würde, welches er noch in seinem Rucksack habe. Die Blicke der Beamten deutet der Mann dann aber doch noch richtig und verzichtet bis zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf weiteren Alkoholkonsum.

