POL-OL: +++ 33-Jähriger wird auf Diebestour gefilmt +++

Auf seiner Diebestour durch das Stadtgebiet ist ein 33-Jähriger Oldenburger offenbar von mehreren Überwachungskameras gefilmt worden.

Zunächst war der Mann am frühen Dienstagmorgen (4.10 Uhr) in der Hardenbergstraße aufgefallen. Die Video-Überwachungsanlage auf dem Privatgrundstück eines Anwohners zeichnete um 4.11 Uhr einen Unbekannten auf, der sich an mehreren Autos zu schaffen machte. Offenbar versuchte der Mann, die Fahrzeugtüren zu öffnen, um an Wertgegenstände zu gelangen.

Eine gute Stunde später (5.25 Uhr) geriet derselbe Mann in den Überwachungsbereich einer privaten Videoanlage am Magnolienring. Auch hier versuchte der Täter, die Beifahrertür eines Autos zu öffnen.

Am frühen Mittwochmorgen (3.21 Uhr) wurde ein ähnlicher Vorfall in der Straße Ohmsteder Esch beobachtet. Der zunächst unbekannte Mann war auch in diesem Fall offenbar auf der Suche nach Wertsachen in unverschlossenen Fahrzeugen.

Die drei Anwohner erstatteten am Mittwoch Anzeige bei der Polizei und legten den Beamten dort die Aufzeichnungen ihrer Videokameras vor. Aufgrund der guten Qualität der Aufnahmen gelang es einem Ermittler, den polizeibekannten 33-Jährigen als Tatverdächtigen zu identifizieren. Der Oldenburger war in der Vergangenheit bereits mehrfach im Zusammenhang mit Eigentumskriminalität aufgefallen.

Der Verdächtige war bei seinen Taten offenbar im gesamten Stadtgebiet unterwegs. Die Polizei sucht nun Zeugen oder auch Geschädigte von ähnlich gelagerten Diebstählen, bei denen der Täter möglicherweise sogar gefilmt worden ist. Hinweise dazu nimmt der Zentrale Kriminaldienst der Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen. (950798)

