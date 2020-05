Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher ohne Erfolg - Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Neuss (ots)

Am Freitagvormittag (15.05.) scheiterten unbekannte Wohnungseinbrecher in Neuss bei dem Versuch, Beute zu machen. An der Geranienstraße in Reuschenberg verschafften sie sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Massive Hebelspuren an der Terrassentür zeugen von der Arbeit der Täter und konnten gesichert werden. Ein Bewohner, der durch Geräusche auf den Vorfall aufmerksam geworden war, machte daraufhin auf sich aufmerksam. Danach ließen die Einbrecher von einem weiteren Vorhaben ab und verschwanden unerkannt und ohne Beute gemacht zu haben aus dem Haus. Ersten Erkenntnissen zufolge fand der Einbruch zwischen 08:00 Uhr und 10:00 Uhr statt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Wer zu der genannten Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

