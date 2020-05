POL-NE: Verkehrskontrolle - Autofahrer stand offenbar unter Drogeneinfluss

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

Verkehrskontrolle - Autofahrer stand offenbar unter Drogeneinfluss

Neuss

Den richtigen Riecher bewiesen Polizeibeamte am Donnerstagmittag (14.05.) im Neusser Süden.

Gegen 12:00 Uhr weckte ein Ford auf der Neusser Landstraße das Interesse der Ordnungshüter. Eine Kontrolle folgte. Da der 28-jährige nach einem Drogenvortest im Verdacht stand, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu sein, entnahm ein Arzt die notwendig gewordene Blutprobe. Das Ergebnis wird zeigen, ob sich der Verdacht bestätigt.

Gegen den Neusser werden Verfahren nach dem Straßenverkehrs- und Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Der 28-Jährige muss mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro, zwei Punkten in Flensburg sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals auf die Gefährlichkeit von Drogen und Alkohol im Straßenverkehr hin. Drogen- sowie Alkoholkonsum in Verbindung mit der Teilnahme am Straßenverkehr sind verantwortlich für zahlreiche Verkehrsunfälle bei denen hoher Sachschaden entsteht oder sogar Menschen Verletzungen erleiden.

