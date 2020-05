Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kripo ermittelt nach Brand eines Motorrollers

Dormagen (ots)

In der Nacht zu Freitag (15.05.), gegen 02:10 Uhr, weckte ein Knall Anwohner der Elsa-Brandström-Straße in Dormagen-Hackenbroich. Ein an einer Hauswand abgestellter Motorroller stand in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand, der auch die Gebäudewand des Mehrfamilienhauses in Mitleidenschaft gezogen hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Kleinkraftrad des Hersteller Yamaha wurde sichergestellt. Mögliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat 11 in Neuss unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

