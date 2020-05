Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kriminalpolizeiliche Ermittlungen nach Auffinden eines Toten am Derendorfweg

Neuss (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei:

Die Polizei wurde am Mittwochnachmittag (13.05.), gegen 13:20 Uhr, zum Derendorfweg gerufen. In einer Behausung an einem kleinen Waldstück war es offenbar zu einem Brandgeschehen gekommen. Ein Zeuge hatte zudem eine leblose Person aufgefunden. Für den bis dahin unbekannten Mann kam jede Rettung zu spät, die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod feststellen. Eine am selben Tag noch durchgeführte Obduktion festigte Anhaltspunkte, dass es sich offenbar um einen 50-jährigen Mann handelt, der ohne festen Wohnsitz und öfter im Bereich Derendorfweg aufhältig war. Ein DNA-Abgleich soll nun letzte Sicherheit bringen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei und eines Sachverständigen muss davon ausgegangen werden, dass der Brand in der provisorischen Behausung ein Unfall im Zusammenhang mit dem Umgang mit Feuer war. Hinweise auf eine vorsätzliche Straftat oder Fremdverschulden gibt es derzeit nicht.

Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

