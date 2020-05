Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Drogentest positiv - Polizei untersagt Weiterfahrt

Neuss (ots)

Beim Fahrer eines Kleintransporters ergab sich am Mittwochmorgen (13.5.) der Hinweis auf Drogenkonsum. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an der Kuckhofer Straße in Rosellen überprüften Polizeibeamte den 27-jährigen Fahrer eines Ford Transit. Das auffällige Verhalten des Düsseldorfers veranlasste die Polizei dazu, einen Drogenvortest mit ihm zu machen. Dieser bestätigte den Verdacht auf Cannabiskonsum, den der 27-Jährige dann auch einräumte.

Die erforderlich gewordene Blutprobe entnahm ein Bereitschaftsarzt auf der Wache. Diese soll im folgenden Ordnungsverfahren einen möglichen Drogenkonsum belegen. Zudem ermittelt die Kripo im Rahmen eines Strafverfahrens wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Der Konsum von Drogen, und die daraus resultierende Beeinträchtigung bei der Teilnahme am Straßenverkehr, kann noch lange nach dem Konsum im Blut nachgewiesen werden. Es drohen hohe Bußgelder, eine Strafanzeige und möglicherweise ist sogar der Führerschein in Gefahr.

