Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr - Bilanz einer Geschwindigkeitskontrolle

Korschenbroich/Neuss (ots)

Am Mittwochabend (13.05.) führte der Verkehrsdienst der Polizei im Rhein-Kreis Neuss in Korschenbroich, auf der Landstraße 31, Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei hielten sich 149 Verkehrsteilnehmer nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. 15 Verkehrsteilnehmer waren so schnell, dass sie sogar mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Unrühmlicher "Tagessieger" war ein Motorradfahrer, der mit 163 km/h anstelle der erlaubten 70 km/h außerhalb der geschlossenen Ortschaft unterwegs war. Der Verantwortliche muss mindestens mit 600 Euro Bußgeld, drei Monaten Fahrverbot sowie zwei Punkten in der Verkehrssünderdatei in Flensburg rechnen. Bei einer Kontrolle in Neuss am Willy-Brandt-Ring fiel ein Autofahrer auf, der unter dem Einfluss von Marihuana unterwegs war. Den 27-Jährigen aus Meerbusch erwarten ein Bußgeld von etwa 500 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg. Die Polizei wird auch weiterhin Kontrollen dieser Art im gesamten Kreisgebiet fortführen. Dabei ist nicht das Verhängen einer größtmöglichen Anzahl von Knöllchen das Ziel der Beamten, sondern die Teilnahme am Straßenverkehr sicherer zu gestalten und die Häufigkeit von Verkehrsunfällen und deren oftmals schwerwiegenden Folgen zu reduzieren.

