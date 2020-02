Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bilanz der Karnevalskontrollen: Polizei zieht 46 alkoholisierte oder berauschte Fahrer aus dem Verkehr

Kassel (ots)

Kassel/Nordhessen:

46 Fahrer, die offenbar unter Alkohol- oder Drogeneinfluss am Steuer ihres Wagens gesessen hatten, zog die Polizei Nordhessen in der Karnevalszeit aus dem Verkehr. Für insgesamt 23 von ihnen beginnt die Fastenzeit aus diesem Grund nun ohne Führerschein, da dieser von den Polizisten sichergestellt wurde. Während 19 Personen alkoholisiert ein Fahrzeug lenkten, kontrollierten die vielerorts eingesetzten Beamten auf den nordhessischen Straßen auch 27 Fahrer, die im Verdacht stehen, unter Drogeneinfluss gefahren zu sein.

Polizei kontrolliert 2361 Fahrzeuge und 2965 Personen

Die Beamten der nordhessischen Polizeireviere und -stationen sowie der Direktion Verkehrssicherheit überprüften in der Karnevalszeit insgesamt 2361 Fahrzeuge und 2965 Personen auf die Verkehrstüchtigkeit. Die meisten der Kontrollierten verhielten sich vorbildlich und waren ohne Alkohol oder Drogen am Steuer unterwegs. Insgesamt führten die Polizisten 692 Atemalkoholtests durch. Trotz der Vorankündigung verstärkter Verkehrskontrollen während der "tollen Tage" gab es jedoch auch in diesem Jahr einige Unverbesserliche, die ihre eigene und die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer aufs Spiel setzten. 14 Fahrer müssen sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten, da sie mit mindestens 1,1 Promille angehalten wurden oder mit geringerer Alkoholisierung durch Ausfallerscheinungen aufgefallen waren. Gegen 27 Fahrer, die mutmaßlich unter Drogeneinfluss am Steuer saßen, leiteten die Beamten Verfahren wegen der gleichen Straftat ein. In fünf weiteren Fällen hatten Autofahrer zwischen 0,5 und 1,1 Promille gepustet, weshalb sie nun ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot wegen der Ordnungswidrigkeit erwartet.

Ein Unfall durch alkoholisierten Fahrer

Trotz der umfangreichen Kontrollen der Polizei kam es während der Karnevalszeit leider auch zu einem Unfall, den ein alkoholisierter Fahrer verursachte. Verletzte waren bei diesem Unfall glücklicherweise nicht zu beklagen.

