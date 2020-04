Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Opel angefahren

Haselünne (ots)

Am vergangenen Donnerstag in der Zeit von 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr, ist es möglicherweise auf dem Parkplatz des Edeka-Verbrauchermarktes in Haselünne, oder aber auf dem Parkplatz der Apotheke in Haselünne, Hammer Straße 9, zu einer Unfallflucht gekommen. Ein schwarzer Opel Insignia wurde auf der Beifahrerseite beschädigt. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen hinsichtlich eines Unfalls an einem der beiden Orten bemerkt haben werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Polizei Haselünne: 05961/955820.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell