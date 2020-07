Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt

Minden, Hille (ots)

Am vergangenen Freitag, 17. Juli führten die Beamten an mehreren Standorten in Hille und Minden Verkehrskontrollen durch.

So überprüfte man nachmittags in Hille im Bereich Siebenackern / Hüttenweg insgesamt 44 Fahrzeuge mit dem Schwerpunkt von Gurt- und Handyverstößen. 16 Fahrzeugführer erhielten ein Verwarngeld, vier eine Anzeige wegen Ordnungswidrigkeiten.

Später führten die Beamten an der Bergkirchener Straße / Grieshop auch Geschwindigkeitskontrollen durch. Bei erlaubter Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h mussten sie zehn Verwarngelder gegen Verkehrsteilnehmer erheben. Ein 19-Jähriger in einem Seat und eine Ford-Fahrerin (40) waren mit 81 bzw. 85 km/h deutlich zu schnell unterwegs. Gegen sie fertigte man Anzeigen.

Auch die Ringstraße und Kanzlers Weide rückten in den Fokus der Einsatzkräfte. Insgesamt ergaben sich hierbei 49 Verkehrsverstöße. Dafür erhob man 34 Verwarngelder und fertigte fünf Strafanzeigen. Zehn Ordnungswidrigkeitsanzeigen komplettierten die Bilanz.

Gegen 22.30 Uhr fiel den Polizisten in einer Kontrollstelle ein 21-Jähriger mit einem augenscheinlich getunten Audi auf. An diesem konnten die Gesetzeshüter nachgerüstete LED-Streifen an den Frontscheinwerfern feststellen, welche andere Verkehrsteilnehmer blendeten. Ihm untersagte man die Weiterfahrt mit dem Auto. Zudem muss er mit einer Anzeige und einem Bußgeld rechnen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell