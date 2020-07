Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Öffentlichkeitsfahndung: Polizei ermittelt mutmaßliche Täter

Lübbecke (ots)

Einen schnellen Fahndungserfolg kann die Polizei nach der öffentlichen Suche nach einem Raub in Lübbecke vermelden.

Drei Unbekannte hatten Anfang Juni einen Hausbewohner in einem Hausflur in der Langen Straße attackiert und ihm seine Geldbörse gestohlen. Nachdem die Ermittler mit dem Foto einer Überwachungskamera am Dienstag, 21. Juli die Öffentlichkeit um Mithilfe baten, meldeten sich Zeugen bei der Polizei, die die zwei auf dem Foto abgebildeten Personen erkannt hatten und führten die Kripo-Ermittler so auf die Spur der Täter.

Bei den Gesuchten handelt es sich den Hinweisen zufolge demnach um zwei Jugendliche. Die Suche nach einer dritten am Überfall beteiligten Person ist gegenwärtig Bestandteil der Ermittlungsarbeit.

