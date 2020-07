Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei sucht Zeugen von Unfallflucht

Preußisch Oldendorf (ots)

In der Zeit von Freitag, 23 Uhr bis Samstag, 17 Uhr ist in der Rathausstraße ein geparkter PKW erheblich beschädigt worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Dieser hatte in Nähe der Kirchstraße in einer Parkbucht befunden. Als deren Halterin am Samstag zu dem grauen Toyota Yaris zurückkehrte, stellte sie an der gesamten Fahrerseite deutliche Unfallspuren fest. Die Ermittler vermuten, dass für den Schaden ein größerer LKW, möglicherweise mit Anhänger oder Auflieger, infrage kommen könnte.

Hinweise zu dessen Fahrer, der sich ohne seinen Pflichten nachzukommen vom Unfallort entfernt hatte, bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

