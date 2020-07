Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Lübbeckerin bei Unfall mit E-Roller schwer verletzt

Lübbecke (ots)

Bei einem Alleinunfall mit einem Elektroroller hat sich am Montagabend eine 53 Jahre alte Lübbeckerin schwer verletzt. Diese war bei den Unfall mutmaßlich angetrunken.

Diese hatte sich nach Zeugenangaben gegen 20 Uhr an der Kreuzung Niedertorstraße / Niederwall im Kreisverkehr befunden. So gaben die Beobachter den Polizeibeamten gegenüber an, dass die Frau während des Fahrens ohne Fremdeinwirkung geradeaus über den Lenker des E-Scooters gestürzt sei. Ersthelfer kümmerten sich um die 53-Jährige und riefen den Notruf. Die alarmierten Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, forderten zunächst einen Rettungshubschrauber an, der im Kreuzungsbereich der Gehlenbecker Straße und der B 239 landete. Vor Ort entschied man, die Lübbeckerin mit einem Rettungswagen ins Mindener Klinikum zu bringen. Dort entnahm man ihr wegen des Verdachts eines vorherigen Alkoholkonsums eine Blutprobe.

