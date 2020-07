Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher stehlen Tabakwaren aus Tankstelle

Espelkamp (ots)

In der Nacht zu Samstag sind in der Isenstedter Straße Unbekannte in die Classic-Tankstelle eingebrochen.

Bei dem Einbruch gelang es den Tätern nach derzeitigem Stand der Ermittlungen um kurz nach fünf Uhr morgens Tabakwaren aus der Tankstelle zu entwenden. Zuvor hatten sie eine Glaselement eingeschlagen und sich so gewaltsam Zutritt zum Gebäudeinneren verschafft. Möglicherweise durch das Auslösen einer Vernebelungsanlage gestört, verließen die Unbekannten den Einbruchsort mit der Beute.

Sachdienliche Hinweise zur Ergreifung der Täter bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

