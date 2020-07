Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Bäckerei

Bad Oeynhausen (ots)

Bei einem Einbruch in eine Bäckerei in der Werrestraße haben Unbekannte Bargeld erbeutet.

So suchten die Täter ersten Ermittlungserkenntnissen zufolge die sich im Bereich Dingelkamp / Werster Straße befindliche Bäckereifiliale zwischen Samstag, 19 Uhr und Sonntag, 5.40 Uhr auf und brachen über eine Tür in das Gebäude ein. Dort entwendete man Bargeld und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung vom Tatort.

Hinweise zu den bisher unbekannten Tätern, verdächtigen Beobachtungen oder verwendeten Fluchtfahrzeugen bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

