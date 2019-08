Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall lässt Alkoholfahrt auffliegen

Ratzeburg (ots)

12. August 2019 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 10.08.2019 - Ratzeburg

Am 10.08.2019, gegen 23:25 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 208, in Ratzeburg, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem ein Fahrzeugführer alkoholisiert war. Eine 18-jährige Ratzeburgerin befuhr mit einem Pkw Peugeot die Straße Demolierung in Ratzeburg in Richtung Schulstraße und wollte geradeaus die Straße Unter den Linden überqueren. Die Ratzeburgerin hätte hier gem. Verkehrszeichen 205 die Vorfahrt gewähren müssen.

Beim Überqueren übersah die 18-jährige offensichtlich einen von links kommenden, jedoch vorfahrtberechtigen 35-jährigen Mann aus Ratzeburg mit einem Ford Mondeo. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Peugeot, dieser schleuderte dann gegen einen Ford Fiesta einer 21-jährigen Lübeckerin. Die Lübeckerin wartete verkehrsbedingt in der Schulstraße.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 12.000,- Euro geschätzt. Es wurden keine Personen verletzt.

Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem 35-jährigen Ratzeburger Atemalkohol fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,57 Promille. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Rena Bretsch

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell