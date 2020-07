Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Trunkenheitsfahrt endet im Straßengraben

Preußisch Oldendorf (ots)

Die Polizei ermittelt gegenwärtig gegen einen 57-jährigen Autofahrer. Dieser hatte am Sonntagnachmittag in Offelten sein Fahrzeug betrunken in einen Graben gelenkt.

Gegen 15.10 Uhr wurde die Beamten über den Unfall in der Mindener Straße informiert. Bei Eintreffen befand sich der Unfallwagen, ein Skoda, neben der Fahrbahn in einem Straßengraben. Der Mann (57) aus Preußisch Oldendorf saß zu dieser Zeit unverletzt im Unfallwagen.

Zeugenangaben zufolge hatte der 57-Jährige das Auto zuvor aus Richtung Preußisch Oldendorf kommend nach Bad Holzhausen hin gesteuert und war dabei nach rechts in den Graben geraten. Dabei touchierte der Skoda eine Mauer und kam nach Zusammenstoß mit einer Laterne zum Stehen.

Auf der Wache Lübbecke entnahm man ihm eine Blutprobe. Da er den Einsatzkräften gegenüber streitsüchtig sowie distanzlos auftrat, brachte man ihn anschließend ins Polizeigewahrsam Minden, welches er nach Abklingen seiner Aggressivität wieder verlassen konnte. Den Führerschein stellte man sicher, der PKW wurde abgeschleppt.

