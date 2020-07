Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter flüchtete nach Handtaschendiebstahl mit Fahrrad

Übach-Palenberg (ots)

Ein unbekannter Täter stahl am 14. Juli (Dienstag), gegen 10.30 Uhr, die Handtasche einer 80-jährigen Frau, die auf einer Parkbank an der Straße Am Wasserturm saß. Die Seniorin versuchte noch den Täter, der mit einem Fahrrad flüchten wollte, festzuhalten. Dabei stürzte sie zu Boden, worauf es dem Unbekannten gelang samt Handtasche in Richtung Friederich-Ebert-Straße davonzufahren. Der männliche Täter war zirka 170-180 Zentimeter groß, von schlanker Statur, bekleidet mit einer blauen Trainingsjacke, diese hatte weiße Streifen sowie einer Kappe. Er benutzte ein schwarzes Herrenfahrrad. Zeugen, die Angaben zum Täter machen können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 in Verbindung zu setzen.

