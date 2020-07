Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pedelec-Fahrer verletzte sich bei Alleinunfall

Erkelenz-Lövenich (ots)

Am Dienstag, 14. Juli, gegen 19 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Mann aus Hückelhoven mit seinem Pedelec die Straße In Lövenich aus Richtung Bruchstraße kommend in Richtung Kirchstraße. An der Einmündung zur Straße An der Vogelstange wollte er nach links abbiegen. Hierzu bremste er aufgrund Gegenverkehrs ab. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich schwer. Der Fahrradfahrer ist mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er stationär aufgenommen wurde. Einen Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug gab es nicht.

