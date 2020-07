Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mann entblößte sich auf Gehweg

Wegberg (ots)

Am Montag (13. Juli) ging gegen 15.20 Uhr eine 77-jährige Frau auf dem Gehweg der Straße Am Bahnhof aus Richtung Heidekamp kommend in Richtung Lindenstraße. In einer Linkskurve kam ihr ein junger Mann entgegen. Nachdem sie aneinander vorbeigegangen waren, drehte sich der Mann um und folgte ihr. Als er sie eingeholt hatte, bemerkte die Frau, dass der junge Mann an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die Frau informierte die Polizei und erstattete Anzeige. Sie beschrieb den Mann als zirka 20 bis 25 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß, von schlanker Statur und er hatte kurze, schwarze Haare. Er war dunkel gekleidet und trug eine kurze Hose. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder Beobachtungen gemacht haben, die mit diesem Fall in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 1 in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0, zu melden.

